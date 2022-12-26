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Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожают врага в Соледаре

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Донецкая область, Понедельник 26 декабря 2022 21:56
Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожают врага в Соледаре Фото: бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожают врага в Соледаре (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 1-го мотопехотного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" показали съемки обороны Соледара из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

"Бои тяжелые, враг применяет запрещенные фосфорные боеприпасы, но при этом несет большие потери", - отметили в сообщении под видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила в Луганской области вражескую БМП, которую затем уничтожили украинские военные.

Также ранее мы писали, что украинские военные уничтожили позицию российских военных в Луганском направлении. После поражения сдетонировал и боекомплект оккупантов.

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