Росія допомагає Ірану придушувати протести без прямого втручання, - ЗМІ

За даними видання, Росія не вводить війська до Ірану, але активно допомагає режиму посилювати репресивні механізми.

Російська зброя

Москва постачає автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку та вертольоти, а також передає технології для контролю над інтернетом та протидії протестам.

Після попередніх хвиль протестів іранська делегація відвідала дочірні підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали електрошокери, світлові гранати та вибухові заряди, призначені для нейтралізації демонстрантів з мінімізацією політичних наслідків.

Відключення інтернету

Також 8 січня в Ірані було введено тривале відключення інтернету, що паралізувало суспільство, але дозволило зберегти роботу урядових платформ та банківських систем.

Це забезпечило владі повний контроль над комунікацією та координацією сил без прямого втручання ззовні.

Росія також намагається підтримувати режим дипломатично, використовуючи права постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Ірану.

При цьому пряме військове втручання Москви залишається малоймовірним. Кремль обирає стратегію непрямої допомоги, щоб зберегти правдоподібну відстань від внутрішньополітичних репресій.

Репресії режиму

В Ірані розгорнулися наймасовіші з 2022 року протести, викликані різким падінням курсу національної валюти та поглибленням економічної кризи.

На тлі стрімкого знецінення ріала, рекордної інфляції й наростаючого соціального обурення тисячі людей вийшли на вулиці, попри жорсткі репресії з боку влади.