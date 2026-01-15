Британія долучилася до місії НАТО в Гренландії

Велика Британія направила військового офіцера до Гренландії на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа про можливе захоплення острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independen.
Видання з посиланням на речника британського уряду повідомляє, що Велика Британія офіційно підтвердила відправлення військового офіцера до Гренландії для участі в роботі спільної розвідувальної групи союзників.
Як заявили в уряді, рішення ухвалене на прохання Данії та пов’язане з підготовкою до міжнародних навчань Arctic Endurance.
За словами речника британського уряду, Лондон поділяє занепокоєння Трампа щодо безпеки на Крайній Півночі та розглядає свою участь як елемент посилення НАТО і Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у регіоні.
"Це частина зусиль із нарощування військової присутності для стримування російської агресії та активності Китаю навколо Гренландії", - наголосив представник уряду.
Британський офіцер приєднається до союзницької групи, яка координує розвідку, планування та логістику напередодні розгортання більших сил під час навчань у високих широтах.
Нагадаємо, що напередодні тристоронньої зустрічі у Білому домі за участі представників Гренландії, США та Данії Копенгаген повідомив про збільшення військового контингенту в Арктиці та на острові.
Також президент Франції Емманюель Макрон оголосив про участь французьких військ у спільних навчаннях НАТО, які організовує Данія на території Гренландії. Перші підрозділи вже направлені до місця проведення.
Таке рішення ухвалили після критики Вашингтона щодо недостатніх заходів безпеки на стратегічно важливій автономній території.
Раніше повідомлялося, що Німеччина офіційно підтвердила свою участь у посиленні безпеки Гренландії та Арктики в рамках НАТО.
Уряд у Берліні підкреслив, що стратегічне значення регіону потребує комплексного захисту та постійної координації дій усіх союзників по Альянсу.