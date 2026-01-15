RU

Британия присоединилась к миссии НАТО в Гренландии

Фото: Британия и НАТО усиливают присутствие (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Великобритания направила военного офицера в Гренландию на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independen.

Издание со ссылкой на представителя британского правительства сообщает, что Великобритания официально подтвердила отправку военного офицера в Гренландию для участия в работе совместной разведывательной группы союзников.

Как заявили в правительстве, решение принято по просьбе Дании и связано с подготовкой к международным учениям Arctic Endurance.

По словам представителя британского правительства, Лондон разделяет обеспокоенность Трампа относительно безопасности на Крайнем Севере и рассматривает свое участие как элемент усиления НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF) в регионе.

"Это часть усилий по наращиванию военного присутствия для сдерживания российской агрессии и активности Китая вокруг Гренландии", - подчеркнул представитель правительства.

Британский офицер присоединится к союзнической группе, которая координирует разведку, планирование и логистику накануне развертывания больших сил во время учений в высоких широтах.

 

Военный контингент в Гренландии растет

Напомним, что накануне трехсторонней встречи в Белом доме с участием представителей Гренландии, США и Дании Копенгаген сообщил об увеличении военного контингента в Арктике и на острове.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об участии французских войск в совместных учениях НАТО, которые организует Дания на территории Гренландии. Первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Такое решение приняли после критики Вашингтона относительно недостаточных мер безопасности на стратегически важной автономной территории.

Ранее сообщалось, что Германия официально подтвердила свое участие в усилении безопасности Гренландии и Арктики в рамках НАТО.

Правительство в Берлине подчеркнуло, что стратегическое значение региона требует комплексной защиты и постоянной координации действий всех союзников по Альянсу.

