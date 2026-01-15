Британія долучилася до місії НАТО в Гренландії

Велика Британія направила військового офіцера до Гренландії на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа про можливе захоплення острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independen .

Видання з посиланням на речника британського уряду повідомляє, що Велика Британія офіційно підтвердила відправлення військового офіцера до Гренландії для участі в роботі спільної розвідувальної групи союзників.

Як заявили в уряді, рішення ухвалене на прохання Данії та пов’язане з підготовкою до міжнародних навчань Arctic Endurance.

За словами речника британського уряду, Лондон поділяє занепокоєння Трампа щодо безпеки на Крайній Півночі та розглядає свою участь як елемент посилення НАТО і Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у регіоні.

"Це частина зусиль із нарощування військової присутності для стримування російської агресії та активності Китаю навколо Гренландії", - наголосив представник уряду.

Британський офіцер приєднається до союзницької групи, яка координує розвідку, планування та логістику напередодні розгортання більших сил під час навчань у високих широтах.