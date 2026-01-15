Британия присоединилась к миссии НАТО в Гренландии

Великобритания направила военного офицера в Гренландию на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independen .

Издание со ссылкой на представителя британского правительства сообщает, что Великобритания официально подтвердила отправку военного офицера в Гренландию для участия в работе совместной разведывательной группы союзников.

Как заявили в правительстве, решение принято по просьбе Дании и связано с подготовкой к международным учениям Arctic Endurance.

По словам представителя британского правительства, Лондон разделяет обеспокоенность Трампа относительно безопасности на Крайнем Севере и рассматривает свое участие как элемент усиления НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF) в регионе.

"Это часть усилий по наращиванию военного присутствия для сдерживания российской агрессии и активности Китая вокруг Гренландии", - подчеркнул представитель правительства.

Британский офицер присоединится к союзнической группе, которая координирует разведку, планирование и логистику накануне развертывания больших сил во время учений в высоких широтах.