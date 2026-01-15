ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Британия присоединилась к миссии НАТО в Гренландии

Великобритания, Четверг 15 января 2026 16:58
UA EN RU
Британия присоединилась к миссии НАТО в Гренландии Фото: Британия и НАТО усиливают присутствие (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Великобритания направила военного офицера в Гренландию на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independen.

Издание со ссылкой на представителя британского правительства сообщает, что Великобритания официально подтвердила отправку военного офицера в Гренландию для участия в работе совместной разведывательной группы союзников.

Как заявили в правительстве, решение принято по просьбе Дании и связано с подготовкой к международным учениям Arctic Endurance.

По словам представителя британского правительства, Лондон разделяет обеспокоенность Трампа относительно безопасности на Крайнем Севере и рассматривает свое участие как элемент усиления НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF) в регионе.

"Это часть усилий по наращиванию военного присутствия для сдерживания российской агрессии и активности Китая вокруг Гренландии", - подчеркнул представитель правительства.

Британский офицер присоединится к союзнической группе, которая координирует разведку, планирование и логистику накануне развертывания больших сил во время учений в высоких широтах.

Военный контингент в Гренландии растет

Напомним, что накануне трехсторонней встречи в Белом доме с участием представителей Гренландии, США и Дании Копенгаген сообщил об увеличении военного контингента в Арктике и на острове.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об участии французских войск в совместных учениях НАТО, которые организует Дания на территории Гренландии. Первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Такое решение приняли после критики Вашингтона относительно недостаточных мер безопасности на стратегически важной автономной территории.

Ранее сообщалось, что Германия официально подтвердила свое участие в усилении безопасности Гренландии и Арктики в рамках НАТО.

Правительство в Берлине подчеркнуло, что стратегическое значение региона требует комплексной защиты и постоянной координации действий всех союзников по Альянсу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гренландия
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП