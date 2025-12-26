Чому в одних регіонах світло вже є, а в інших - ні: пояснення "Укренерго"
В Україні рівень відновлення електропостачання відрізняється за регіонами. Прифронтові та прикордонні області залишаються найбільш уразливими, тоді як західні регіони вже отримують стабільну електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Причина різниці у відновленні електропостачання - рівень пошкоджень енергетичної інфраструктури та можливості проведення ремонтних робіт.
"У прифронтових областях ворог завдає ударів не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією та авіабомбами, що значно ускладнює ремонт", - пояснюють в Укренерго.
Крім того, через постійні сигнали повітряної тривоги ремонтники не можуть працювати безпечно.
У регіонах далі від фронту пошкодження менші, і ремонт відбувається швидше. До того ж, електроенергія імпортується з ЄС, що дозволяє стабільно живити місцевих споживачів.
Через це скасування обмежень у деяких областях відбувається швидше, ніж у прифронтових.
"Знеструмлення Закарпаття не додасть електрики жителям прифронтового Запоріжжя, бо кіловати фізично не можна передати між регіонами", - пояснюють енергетики.
Укренерго наголошує, що немає пріоритетних регіонів - усе, що пошкоджене, буде відновлено, але на це потрібен час. Західні області отримують більш стабільне електропостачання завдяки меншим пошкодженням та імпорту енергії з ЄС.
Наслідки ударів по енергетиці
Нагадаємо, що "Укренерго" назвало регіони з найскладнішою ситуацією зі світлом. Не найкраща ситуація спостерігається у прифронтових та прикордонних регіонах.
Росія завдала нових авіаударів по Україні. Через атаки на енергетичні об’єкти залишилися без електрики кілька областей.
Станом на 26 грудня в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Відключення світла діють в більшості регіонів України.
Також повідомлялося, що складно передбачити подальші відключення світла, оскільки російські окупанти готують нові атаки. Їхні удари по енергосистемі повторюються приблизно кожні 10 днів.