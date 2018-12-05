Звезда сериала "Школа" поразила нежными и откровенными фото

Карина Чернявская поделилась чувственными снимками в Instagram
Популярная украинская актриса, которая играет в сериале "Школа" героиню по имени Ася, Карина Чернявская поразила поклонников чувственными фото.
На романтических снимках, опубликованных в Instagram, 22-летняя звезда впервые предстала со своим возлюбленным.
Карина Чернявская со своим любимым (фото: instagram.com/sofidimol)
Карина Чернявская и ее молодой человек (фото: instagram.com/karinamovie)
На ярких фото Карина запечатлена в кружевном бра и пижамных штанах.
"Грейтесь с родными и близкими вам людьми дома", - подписала одну из фотографий девушка.
Карина Чернявская (фото: instagram.com/karinamovie)
Нежные и эмоциональные фото не смогли оставить равнодушными поклонников молодой актрисы.
"Красивая пара", - написал один юзер.
"Неожиданно, но прикольно! Супер! Ты самая лучшая", - отметила под фото девушка Алина.
"Очень мило и совсем не пошло", - подметил еще один подписчик.
Но нашлись пользователи, которых "смутили ножи на заднем фоне" (на "сольной" фотографии Карины). Конечно же, это было написано в шутку.
Напомним, что недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами, вместе со своим партнером по танцевальному проекту Максимом Ежовым снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца XXL.
Ранее Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе.
Видео: РБК-Украина