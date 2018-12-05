ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Звезда сериала "Школа" поразила нежными и откровенными фото

Lite » Звезды 05.12.2018 - 07:49
Звезда сериала "Школа" поразила нежными и откровенными фото
Карина Чернявская (фото: instagram.com/karinamovie)

Карина Чернявская поделилась чувственными снимками в Instagram

Популярная украинская актриса, которая играет в сериале "Школа" героиню по имени Ася, Карина Чернявская поразила поклонников чувственными фото.

На романтических снимках, опубликованных в Instagram, 22-летняя звезда впервые предстала со своим возлюбленным.

Звезда сериала &quot;Школа&quot; поразила нежными и откровенными фото

Карина Чернявская со своим любимым (фото: instagram.com/sofidimol)

Звезда сериала &quot;Школа&quot; поразила нежными и откровенными фото

Карина Чернявская и ее молодой человек (фото: instagram.com/karinamovie)

На ярких фото Карина запечатлена в кружевном бра и пижамных штанах.

"Грейтесь с родными и близкими вам людьми дома", - подписала одну из фотографий девушка.

Звезда сериала &quot;Школа&quot; поразила нежными и откровенными фото

Карина Чернявская (фото: instagram.com/karinamovie)

Нежные и эмоциональные фото не смогли оставить равнодушными поклонников молодой актрисы.

"Красивая пара", - написал один юзер.

"Неожиданно, но прикольно! Супер! Ты самая лучшая", - отметила под фото девушка Алина.

"Очень мило и совсем не пошло", - подметил еще один подписчик.

Но нашлись пользователи, которых "смутили ножи на заднем фоне" (на "сольной" фотографии Карины). Конечно же, это было написано в шутку.

Напомним, что недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами, вместе со своим партнером по танцевальному проекту Максимом Ежовым снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца XXL

Ранее Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе

Видео: РБК-Украина

Леся Никитюк позировала топлес для мужского глянца: пикантные фото "Медленно": звезда сериала "Школа" выпустил новый хит
Новости Украины школафотосессия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь