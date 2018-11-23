Лесю Никитюк в дерзком наряде сравнили с пантерой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая подготовилась к Черной пятнице

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018, продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото "багиня ламината" позирует в сексуальном черном бархатном платье с глубоким декольте. Так Леся подготовилась к Черной пятнице.

"По взгляду видно, что #чeрнаяпятница наступила. Куда на закупы, девушки?" - написала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики расхвалили наряд ведущей, заметив, что она стала похожа на женщину-вамп и черную пантеру.

"Пантера,", "Просто шикарна", "Секси красотка", "Настоящая богиня", "Взгляд как у пантеры, сексуальная", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк очаровала фанов "мимимишным" фото с собачкой.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк обратилась к своим хейтерам. Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект Танцы со звездами. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

Видео: РБК-Украина