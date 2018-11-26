Леся Никитюк раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами

Леся Никитюк (фото: пресс-служба)

"За эти четыре месяца я поняла, что танец – это, как жизнь", - призналась Леся

Каждый раз танцевать, как в последний, – и дойти до финала! Это все о паре Леси Никитюк и Максима Ежова. После эфира Леся раскрыла секрет своего серебра (второго места) на шоу "Танцы со Звездами", рассказали в пресс-службе "Нового канала".



Зрители ликуют, потому что "Багіняламінату" – в финале!

Леся Никитюк на шоу "Танцы со звездами 2018" (фото: пресс-служба)

"Финал "Танцев со звездами" для меня был четырнадцатым! Каждый наш выход на паркет давался нам очень тяжело. Мы каждый раз думали, что он будет финальным! Да! Каждый эфир танцевали, как последний. И если бы не зрительская поддержка – так бы и случилось. Люди, то, что вы сделали – это невероятно! Теперь я с уверенностью могу сказать, что мы выиграли самый важный приз – "Приз зрительских симпатий"", - не скрывает Леся.

Телеведущая любит честность и всегда откровенна с судьями и зрителями. Поэтому на паркетные подвиги ее всегда вдохновлял украинский народ, любовь и поддержка которого не раз спасала Лесю от вылета.

Леся Никитюк и Максим Ежов на шоу "Танцы со звездами 2018" (фото: пресс-служба)

"Шоу "Танцы со звездами" и колоссальна зрительская поддержка – это то, что помогло мне усовершенствовать себя и еще больше поверить в свои возможности.

В детстве, когда я сказала маме, что хочу петь, мама попросила меня спеть, я спела, и она сразу отвела меня в бассейн. Чуть позже я попросила маму отдать меня на танцы – мама продолжила водить меня в бассейн. Когда я пришла на проект "Танцы со звездами" мама, возможно, пожалела, что тогда не отдала меня на танцы, - смеется ведущая "Нового канала", - Но за 14 недель я прошла курс "боевого" танцора. Я танцевала для всех тех, кто забыл про веру в себя и свои возможности, для тех кто не верит, что можно достичь чего-то без денег и связей, для тех, кто ищет причину "почему нет". Пожалуйста, хоть раз, скажите себе – Да! Надо самому идти к своим мечтам, несмотря ни на что".

"За эти четыре месяца я поняла, что танец – это, как жизнь! Каждый элемент номера, это как определенный этап: "получилось-не получилось", "радость-горе". Как бы там ни было, самое главное, чтобы каждый этап танца, как и сам танец, заканчивался овациями, – говорит ведущая "Нового канала". - Победители меняются каждый год, а БагиняЛамината одна!"

Как сообщалось, ранее Леся Никитюк честно призналась, что для нее каждое выступление было как последнее. И только благодаря поддержке поклонников, Никитюк смогла дойти до финала, до 14-го выпуска популярного шоу.

Также мы писали о том, что 25 ноября отгремел суперфинал Танцев со звездами 2018. Трое звездных участников — Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин — боролись за кубок победителя, представив зрителям сразу по три танца. И все же кубок достался одной паре. Победителями нового сезона Танцев стали украинский юморист Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Напомним, недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе.

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Видео: РБК-Украина