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Зірка серіалу "Школа" вразила ніжними і відвертими фото

Lite » Зірки 05.12.2018 - 07:49
Зірка серіалу "Школа" вразила ніжними і відвертими фото
Карина Чернявська (фото: instagram.com/karinamovie)

Карина Чернявська поділилася чуттєвими знімками в Instagram

Популярна українська актриса, яка грає в серіалі "Школа" героїню на ім'я Ася, Карина Чернявська вразила шанувальників чуттєвими фото.

На романтичних знімках, опублікованих в Instagram, 22-річна зірка вперше постала зі своїм коханим.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; вразила ніжними і відвертими фото

Карина Чернявська зі своїм коханим (фото: instagram.com/sofidimol)

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; вразила ніжними і відвертими фото

Карина Чернявська і її молодий чоловік (фото: instagram.com/karinamovie)

На яскравих фото Карина позує в мереживному бра і піжамних штанях.

"Грійтесь з рідними і близькими вам людьми вдома", - підписала одну з фотографій дівчина.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; вразила ніжними і відвертими фото

Карина Чернявська (фото: instagram.com/karinamovie)

Ніжні і емоційні фото не змогли залишити байдужими шанувальників молодої актриси.

"Красива пара", - написав один юзер.

"Несподівано, але прикольно! Супер! Ти найкраща", - зазначила під фото дівчина Аліна.

"Дуже мило і зовсім не пошло", - зауважив ще один підписник.

Але знайшлися користувачі, яких "збентежили ножі на задньому фоні" (на "сольній" фотографії Карини). Звичайно ж, це було написано жартома.

Нагадаємо, що нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками, разом зі своїм партнером по танцювального проекту Максимом Єжовим знялася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю XXL.

Раніше Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

Відео: РБК-Україна

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото "Повільно": зірка серіалу "Школа" випустив новий хіт
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