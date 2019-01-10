Звезда "Карточного домика" беременна первенцем

Фото: Кейт Мара (Getty Images)

Тайное стало явным, хитрости с дизайнерским платьем не помогли актрисе

Голливудская актриса Кейт Мара беременна, это будет ее первый ребенок, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Однако, пресса о важном событии в жизни супругов 35-летней Мары и ее мужа, 31-летнего актер Джейми Белла, узнала не сразу. Слухи об интересном положении девушки поползли после того, как она появилась на красной дорожке премии Золотой глобус 2019, куда приехала в свободном платье. Платье персикового оттенка от бренда Miu Miu свободно ниспадало по фигуре, и должно было скрыть округлившийся животик Мары, однако, все произошло с точностью до наоборот — летящая ткань только подчеркнула "секретик".

Фото: Звездная пара сыграла свадьбу чуть больше года назад (instagram.com/katemara)

Супругам ничего не осталось, как признаться прессе, что актриса находится на шестом месяце беременности.

Стоит отметить, что если для Кейт будущий малыш будет первенцем, то для ее супруга Джейми Белла - это будет второй ребенок. У актера уже есть четырехлетний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд.

Кейт и Джейми поженились всего полтора года назад, после знакомства на съемочной площадке фильма "Фантастическая четверка" в 2015 году.

Фото: Кейт Мара с супругом Джейми Беллом (instagram.com/katemara)

Напомним, что ранее мы писали, что на премии "Золотой глобус 2019" были замечены несколько голливудских знаменитостей, которые предпочли выйти на красную дорожку в платьях украинских дизайнеров.

Кроме того, еще одна голливудская актриса отличилась на премии "Золотой глобус". Джулия Робертс заинтриговала пикантными кадрами из закулисья шоу, которыми она поделилась с поклонниками в соцсетях.

Также названы самые провальные наряды звезд, которые показались неуместными на красной дорожке 2Золотого глобуса 2019".

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