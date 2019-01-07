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Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019

Lite » Мода 07.01.2019 - 20:10
Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019
Фото: Хайди Клум на красной дорожке (Getty Images)

Британский таблоид выбрал знаменитостей, которые удивили странными нарядами

Традиционно 2019 год для селебрити начался с вручения престижной премии в области кино и телевидения Золотой глобус. Многие знаменитости месяцами готовятся к этому событию, которое также называют "репетицией Оскара". Актрисы и модели тщательно выбирают образ для вечера: платье, аксессуары, прически. В этом году на красной дорожке блистали Джулия Робертс, Леди Гага, Хайди Клум, Энн Хэтэуэй, Эмма Стоун и многие другие звезды первой величины. Не все они оказались в топе самых стильно одетых знаменитостей. The Sun уже проанализировал все образы с красной дорожки и назвал самые неудачные. 

Модель Хайди Клум появилась на церемонии в пышном платье из тюля, украшенном 3D цветами. Своеобразный стиль от Monique Lhuillier отличался глубоким лифом и поясом с бантом.

Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019

Фото: Хайди Клум на красной дорожке (Getty Images)

Однако многие блогеры и модные эксперты сочли наряд странным и неудачным. 

Платье актрисы Люси Лью, расшитое пайетками, также не оценили из-за диковинного дизайна. Наряд венчал прозрачный плащ-накидка. 

Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019

Фото: Люси Лью на красной дорожке (Getty Images)

Актриса Кейт Мара разочаровала образом на красной дорожке премии Золотой глобус 2019. Ее поклонники написали в сети, что звезде стоит уволить своего стилиста за этот наряд. 

Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019

Фото: Кейт Мара на красной дорожке (Getty Images)

Длинное однотонное платье в пол актрисы было декорировано камнями на груди. Нестандартное платье дополнила причудливая прическа. 

Актриса Энн Хэтэуэй надела трендовое платье с анималистичным принтом. Но сам фасон платья вызвал недоумение у многих. 

Модный провал: названы самые неудачные наряды на Золотом глобусе 2019

Фото: Энн Хэтэуэй на красной дорожке (Getty Images)

При этом выглядела Энн ярко и выделялась леопардовым платьем среди других знаменитостей. 

Ранее мы публиковали самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019. О том, как прошла церемония вручения премии также рассказал известный украинский режиссер Любомир Левицкий, которому посчастливилось попасть на Золотой глобус. 

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