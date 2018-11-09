"Золотая Вера": Брежнева восхитила фанов смелым нарядом

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица позировала для российского журнала

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, стала героиней российского глянцевого журнала GRAZIA. На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком с фотосета для издания.

На фото Вера позирует в весьма смелом наряде от Moschino и H&M - мягком спортивном бюстгалтере и золотистых брюках и укороченной куртке-косухе. Дополнила образ исполнительница золотистым же "ошейником" от Moschino.

"Это был Нью-Йорк. Золотая осень. Золотая Вера", - подписала кадр звезда.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

За два часа с момента публикации снимок набрал более 70 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Большинству подписчиков очень понарвился образ Брежневой.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

"Обалденная. До чего же хороша", "Золотая девочка", "Прям золото, а не девушка", "Богиня красоты", "Красота невероятная", - пишут пользователи сети.

Напомним, Вера Брежнева трогательно почтила память отца в его день рождения. Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала архивный снимок с умершим отцом. В подписи она почтила память Виктора Галушко и написала несколько теплых слов о семье.

До этого обнаженная Вера Брежнева продемонстрировала шикарную фигуру.

Видео: РБК-Украина