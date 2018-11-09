"Золота Віра": Брежнєва захопила фанів сміливим нарядом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка позувала для російського журналу

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, стала героїнею російського глянцевого журналу GRAZIA. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком з фотосету для видання.

На фото Віра позує в дуже сміливому вбранні від Moschino і H&M - м'якому спортивному бюстгалтері і золотистих брюках та укороченій куртці-косусі. Доповнила образ виконавиця золотистим ж "нашийником" від Moschino.

"Це був Нью-Йорк. Золота осінь. Золота Віра", - підписала кадр зірка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

За дві години з моменту публікації знімок набрав понад 70 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. Більшості передплатників дуже понарвился образ Брежнєвої.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

"Обалденная. До чого ж гарна", "Золота дівчинка", "Прям золото, а не дівчина", "Богиня краси", "Краса неймовірна", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження.Колишня учасниця поп-гурту "ВІА Гра" опублікувала архівний знімок з померлим татом. В підпису вона вшанувала пам'ять Выктора Галушко та написала кылька теплих слів про сім'ю.

До цього оголена Віра Брежнєва продемонструвала шикарну фігуру.

Відео: РБК-Україна