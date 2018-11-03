"Нас объединяет любовь": Брежнева трогательно почтила память отца в его день рождения

Артистка считает, что семья — это огромный труд
Украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram архивный снимок с умершим отцом. В подписи она почтила память Виктора Галушко и написала несколько теплых слов о семье.
"Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60-ти… Вот только именно благодаря их любви с мамой — есть мы)) и главное, что в нас есть, что нас объединяет — Любовь. Люди, любите друг друга. Семья — это сила. Семья — это труд", — написала артистка.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa
Фото: (instagram.com/ververa)
Проблемы со здоровьем у Виктора Михайловича начались в 2014-м году. Тогда, летом, в больнице у него остановилось сердце. В течение получаса врачи смогли реанимировать пациента, после чего Виктор Галушко впал в кому. Доктора приняли решение подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.
Вскоре Виктор Михайлович вышел из комы: постепенно он начал реагировать на голоса близких. Однако лечение опытных лекарей помогло ненадолго. В июле 2015-го года отец известной артистки ушел из жизни.
Напомним, что Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.
До этого обнаженная Вера Брежнева продемонстрировала шикарную фигуру.
Видео: РБК-Украина