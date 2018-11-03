"Нас объединяет любовь": Брежнева трогательно почтила память отца в его день рождения

Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка считает, что семья — это огромный труд

Украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram архивный снимок с умершим отцом. В подписи она почтила память Виктора Галушко и написала несколько теплых слов о семье.

"Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60-ти… Вот только именно благодаря их любви с мамой — есть мы)) и главное, что в нас есть, что нас объединяет — Любовь. Люди, любите друг друга. Семья — это сила. Семья — это труд", — написала артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Фото: (instagram.com/ververa)

Проблемы со здоровьем у Виктора Михайловича начались в 2014-м году. Тогда, летом, в больнице у него остановилось сердце. В течение получаса врачи смогли реанимировать пациента, после чего Виктор Галушко впал в кому. Доктора приняли решение подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вскоре Виктор Михайлович вышел из комы: постепенно он начал реагировать на голоса близких. Однако лечение опытных лекарей помогло ненадолго. В июле 2015-го года отец известной артистки ушел из жизни.

Напомним, что Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.

До этого обнаженная Вера Брежнева продемонстрировала шикарную фигуру.

Видео: РБК-Украина