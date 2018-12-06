Топ-5 упражнений для упругого пресса от Златы Огневич

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица призвала заняться своей фигурой уже сейчас, а не с нового года

Певица и участница Танцев со звездами 2018 Злата Огневич, которая блистала на красной дорожке M1 Music Awards 2018, поделилась с поклонниками полезными упражнениями, которые помогут добиться рельефного и подтянутого живота. Видео с тренировками артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Злата призвала подписчиков выйти из зоны комфорта и заняться своей фигурой - тогда будет и результат.

"Если хочешь результат в любой своей деятельности — выходи из зоны комфорта! Будь сильнее, чем твои привычки, и покажи людям, что все возможно и вся сила в нас! Бросаю тебе вызов и предлагаю что-то изменить!» — написала певица.

Огневич показала пять упражнений для пресса, каждое из которых нужно выполнять по 15-20 раз.

Видео: instagram.com/zlata.ognevich

На первой неделе будет достаточно одного подхода для одного упражнения. Ближе к третьей неделе Злата советует повышать градус напряжения и увеличивать количество повторений.

В финале знаменитость делает массаж специальным вибрирующим мячем, который называется "Гиперсфера".

Артистка также призвала всех начать уже сегодня, а не как обычно "Вот в новом году/завтра я сделаю и то, и то, и буду таким успешным, сильным, красивым, самым-самым".

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики поблагодарили Огневич за полезные советы и пообещали постараться не лениться.

"Спортсменка, комсомолка, красавица", "Спасибо за полезную информацию! Попробую не лениться и изменить хоть что то в себе", "Очень полезная и нужная информация", "Классные упрощения :) девушка права мы слишком много времени уделяем соц сетям и не занимаемся спортом а надо бы", "Отличные упражнения. Да, к сожалению очень трудно именно заставить себя их делать. Вы иолодец. Хотелось бы если бы вы еще и мотивационных видео как заставить себя их делать выложили", - пишут фоловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич назвала 5 продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины.

Мы также писали о том, что диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.

Видео: РБК-Украина