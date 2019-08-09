Злата Огневич посоветовала фанатам, что стоит успеть сделать до конца лета

Певица предложила поклонникам не терять время зря и ловить последние теплые деньки
Злата Огневич решила воспользоваться летом на полную и обязательно попробовать что-то новое, об этом она написала в своем профиле в Instagram, составив целый список неотложных дел, которые необходимо уложить в оставшиеся 21 день августа, что остался.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
"Пока на дворе еще лето, есть возможность заняться чем-то новым! Изменить повседневность, сделать вещи, которые совсем тебе не свойственны", - призвала она своих подписчиков.
Список дел, который Злата составила для себя выглядит примерно так:
"- отключить телефон и 2 дня не заходить в интернет,
- поехать к бабушке и помочь ей, а заодно- вспомнить детство!
- купаться без одежды ночью, или встречать утро где-то на необитаемом побережье!"
"Ну все, мне пора, надо сделать кучу веселых дел, потому что лето уходит понемногу!" - в заключении написала певица.
Поклонники согласились, что у них тоже еще горы незавершенных летних дел, которые они тоже не хотят откладывать и предложили свои варианты развлечений.
Кроме того Огневич опубликовала несколько вдохновляющих кадров в пудрово-розовой летней гамме в подтверждение своих слов, что до осени есть еще время насладиться теплом и светом.
Напомним, что Злата Огневич любит порадовать подписчиков смелыми кадрами, так недавно она продемонстрировала умопомрачительную растяжку, достойную балерины.
А еще певица готова к разного рода экспериментам, так девушка безстрашно полетала в аэродинамической трубе.
А также украинская певица Злата Огневич недавно украсила обложку популярного американского журнала.