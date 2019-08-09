Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літа

Злата Огневич вирішила скористатися літом на повну і обов'язково спробувати щось нове, про це вона написала у своєму профілі в Instagram, склавши цілий список невідкладних справ, які потрібно укласти в 21 день серпня, що лишився.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Поки на дворі ще літо, є можливість зайнятися чимось новим! Змінити повсякденність, зробити речі, які зовсім тобі не притаманні", - закликала вона своїх підписників.

Список справ, який Злата склала для себе виглядає приблизно так:

"- відключити телефон і 2 дні не заходити в інтернет,

- поїхати до бабусі і допомогти їй, а заодно згадати дитинство!

- купатися без одягу вночі, або зустрічати ранок десь на безлюдному узбережжі!"

"Ну все, мені пора, треба зробити купу веселих справ, тому що літо йде помалу!" - у висновку написала співачка.

Шанувальники погодилися, що у них теж ще гори незавершених літніх справ, які вони теж не хочуть відкладати і запропонували свої варіанти розваг.

Як хочеться, щоб літо не закінчувалось. Всім, бігом на пляж!

Злата, на рахунок літа ти права, треба зайнятися чимось новим, наприклад піти в похід на Говерлу, здійснити мрію про яку так довго мріяв

стрибнути з канатом на ногах з мосту, зловити хвилю вітру на повітряній кулі, побачити захід зі схилу Дніпра і рахувати зірки впізнаючи сузір'я, під спів цвіркуна, лежачи на зеленій траві))

заняття йогою

Крім того Огневич опублікувала декілька надихаючих кадрів в пудрово-рожевій літній гамі в підтвердження своїх слів, що до осені є ще час насолодитися теплом і світлом.

Фото: Злата Огневич у літніх образах (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що Злата Огневич любить порадувати підписників сміливими кадрами, так нещодавно вона продемонструвала неймовірну розтяжку, гідну балерини.

А ще співачка готова до різного роду експериментів, так дівчина безстрашно політала в аеродинамічній трубі.

А також українська співачка Злата Огневич нещодавно прикрасила обкладинку популярного американського журналу.