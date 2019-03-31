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Эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала

Lite » Мода 31.03.2019 - 16:21
Эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица позировала в нежно-голубом наряде

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно заинтриговала фанов фото в царской усадьбе, поделилась в сети своим новым достижением - она дала интервью и снялась для обложки журнала Ukrainian people, который выходит в Чикаго (США). Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Злата позировала в атласном наряде нежно-голубого цвета с открытыми плечами, который подчеркнул ее пышную грудь. Волосы она перебросила на одно плечо, а образ дополнила массивными сережками.

Певица также сообщила поклонникам еще одну приятную новость.

"Шукайте нове інтерв‘ю у квітневому номері чикагського журналу@ukrainian_people_magazine. А також, приємна новина: влітку матиму гастролі у США та Канаді! Про це і багато іншого Ви дізнаєтесь з мого інтерв‘ю. Доречі, як Вам обкладинка?" - написала Огневич.

Эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики наперебой поздравляют исполнительницу и восхищаются ее красотой.

"В смысле, как? Ты сомневаешься? Девушка, которая априори украшает любой топовый журнал своей красотой? Девушка с красивыми руками, прекрасными чертами лица, ...глаза, губы, кожа...? Фигура! Да при такой внешности во всех галереях мира должны быть твои портреты!";

"Ой, Злата!!КАКАЯ вы красивая!!!!";

"Гарна очей не відвести";

"Вітаю!";

"Благодаря таким людям, как Вы, этот мир не рушится и не погибает, ведь Вы — удивительный человек, в котором все прекрасно, который способен одной лишь своей улыбкой, одним лишь своим добрым словом подарить всем вокруг радость, тёплую надежду, отраду";

"Просто. Красавица";

"Гарна обкладинка";

"Круто! Обкладинка - супер. Ще й погода сонячна!";

"Ух, яка кльова)";

"Це дуже вишукано! Ще й неабиякий посил...Зазвичай,цим жестом натякають ,що вже час збиратись на шашличок...";

"Красунечка", - пишут пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич взволновала сеть откровенным декольте.

Кстати, ранее Злата Огневич показала, как умеет веселиться. Она станцевала зажигательный тверк в пижаме в компании телеведущей Надежды Матвеевой.

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