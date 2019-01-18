"Жуткое желание": Тодоренко призналась, чем занималась на 6 месяце беременности

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Расслабляющие ритуалы приносили облегчение беременной звезде

"Беременные" истории от Регины Тодоренко продолжаются, и в этот раз в рамках своего марафона откровений звезда рассказала в Instagram, в каких процедурах находила радость и расслабление, находясь в положении. В первую очередь, у популярной певицы и телеведущей обострилась любовь к плаванию. Звезда всегда любила воду, но вынашивая малыша ее любовь к водным процедурам стала еще сильнее.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"С самого начала беременности у меня появилось жуткое желание плыть, но дома у меня душ-кабина, да и в ванной далеко не уплывёшь. Я начала замечать, что как только принимаю душ, то смеюсь, как ненормальная. Эндорфины атаковали. Вода приносила радость, и я до сих пор не пойму причину. Но с 6-го месяца я плавала в бассейне почти каждый день. Это чертовски тонизирует, появляются силы", - описала свои "беременные" предпочтения Регина.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Певица призналась, что даже не замечала, как увлекалась процессом и начинала плыть все быстрее и быстрее.

"Когда я зашла первый раз в бассейн через 2 месяца после пиелонефрита, тренер кричала в след: "Регина, вы точно знаете, что беременны?". Я, высунув голову из воды, отвечала: "Я? Да, конечно, знаю, а что?". "Плывите медленнее, а то вы будто кросс сдаёте". В тот день я проплыла 1,5 км. Дорвалась!!!" - иногда звезда всерьез беспокоила тренера своей жаждой к плаванию.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, Регина рассказала, какие ритуалы стали для нее спасительными в этот период, ведь нагрузка на позвоночник возросла, а фигура стремительно начала меняться. Артистка призналась, что выбирала только полезные процедуры, такие как талассотерапия, джакузи и хамам. В бассене-джакузи Регина снимала накопившееся напряжение, ведь она все еще продолжала работать, и розбивала жировые отложения на бедрах. А хамам благотворно воздействовал на поясницу и суставы Тодоренко.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"После бассейна я обязательно ходила в хамам. Внимание: ненадолго! Я оценивала свои силы и все риски. В моей голове был настрой: "не навредить здоровью малыша". Именно в хамаме я чувствовала, как моя поясница расслабляется и все суставы становятся подвижными , уходит напряжение", - рассказала о любимой процедуре телеведущая.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

И в завершении всех ритуалов селебрити делала обтирание льдом, которое по мнению Регины должно было помочь укрепить иммунитет. И она не ошиблась, за весь период беременности она ни разу не простудилась.

Напомним, недавно Регина Тодоренко восхитила сеть своей внешностью на 6 месяце беременности.

А еще, телеведущая призналась в странных звонках своей маме, которые делала из заграницы во времена работы в тревел-шоу.

Кроме того, Регина Тодоренко поделилась историей о романтическом путешествии во время беременности.

О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)