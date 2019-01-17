"Сижу в полиции": Тодоренко напугала маму странным звонком из Гондураса

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Теперь, конечно, знаменитость раскаивается в содеянном

О теплых отношениях и чувствах и о том, как любит подшучивать над самым близким человеком телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала на своей станице в социальной сети Instagram. Регина опубликовала фото с мамой Ириной и коляской, которое было сделано во время прогулки по заснеженной Москве. А в подписи под фото она рассказала, что у нее всегда были отличные отношения с матерью, а после рождения сына звезда стала любить ее еще больше.

Фото: Регина Тодоренко с мамой Ириной (instagram.com/reginatodorenko)

"Мамасита моя приехалааааа. Рассказываю ей, как надо воспитывать детей, а то она совсем все забыла. После родов меня спросили: "Как ощущения?". Я с уверенностью ответила : "Теперь я свою мамочку ещё крепче люблю!", - рассказала о своей любви к маме Регина.

А еще певица призналась, что иногда подшучивает над близкими, иногда даже жестоко. Так она рассказала о нескольких звонках из далеких стран, в которых она побывала, когда была ведущей тревел-шоу, которые заставили бы сильно поволноваться любого заботливого родителя.

"Если честно, я постоянно издеваюсь над мамой , подшучиваю, бывает жестко подкалываю, звоню из далекого Гондураса и говорю: "Все украли, все украли, паспорта нет, чемоданы потеряли, сижу в полиции", бывало из Индонезии пишу: "Если через 4 часа не выйду на связь, красиво умерла во время извержения вулкана, не ищите", - рассказала о своих жестоких шутках телеведущая.

И тут же попросила прощения за свое поведение.

"Поверьте, другая мама наверное убила бы меня за такие шутки, но у другой мамы не родилась бы такая я. Прости, мамуся, что я у тебя такая невыносимая, но тебе ведь со мной не бывает скучно и всегда только веселооооо", - написала она.

Стоит отметить, что мама Регины прибыла из Одессы для того, чтобы помочь дочке справляться с ребенком и на своей странице в соцсетях уже публиковала видео прогулки с малышом.

Видео: Прогулка с бабушкой (instagram.com/irina_todorenko)

Напомним, что совсем недавно Регина Тодоренко делилась воспоминаниями о "беременной" съемке для глянца, на которую согласилась на 5 месяце беременности.

Ранее Регина Тодоренко поведала о том, что вернулась в спортзал, показав фото с тренировки.

К слову, Регина Тодоренко поделилась тревогами, вызванными стремительным набором лишних кило во время беременности.

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