"Неприборкане бажання": Тодоренко зізналася, чим займалася на 6 місяці вагітності

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ритуали, які приносили розслаблення і полегшення вагітній зірці

"Вагітні" історії від Регіни Тодоренко тривають, і цього разу в рамках свого марафону одкровень зірка розповіла в Instagram, в яких процедурах знаходила радість і розслаблення, перебуваючи в положенні. В першу чергу, у популярної співачки і телеведучої загострилася любов до плавання. Зірка завжди любила воду, але виношуючи малюка її любов до водних процедур стала ще сильніше.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"З самого початку вагітності у мене з'явилося неприборкане бажання плисти, але вдома у мене душ-кабіна, так і у ванній далеко не уплывешь. Я почала помічати, що як тільки приймаю душ, то сміюся, як ненормальна. Ендорфіни атакували. Вода приносила радість, і я до сих пір не зрозумію причину. Але з 6-го місяця я плавала в басейні майже кожен день. Це чортовски тонізує, з'являються сили", - описала свої "вагітні" уподобання Регіна.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка зізналася, що навіть не помічала, як захоплювалася процесом і починала плисти все швидше і швидше.

"Коли я перший раз зайшла в басейн через 2 місяці після пієлонефриту, тренер кричала вслід: "Регіна, ви точно знаєте, що вагітні?". Я, висунувши голову з води, відповідала: "Я? Так, звичайно, знаю, а що?". "Пливіть повільніше, а то ви ніби крос здаєте". В той день я пропливла 1,5 км. Дорвалася!!!" - іноді зірка серйозно турбувала тренера своєю жагою до плавання.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, Регіна розповіла, які ритуали стали для неї рятівними в цей період, адже навантаження на хребет зросло, а фігура стрімко почала змінюватися. Артистка зізналася, що вибирала тільки корисні процедури, такі як таласотерапія, джакузі, хамам. У бассене-джакузі Регіна знімала напругу, що накопичилася, адже вона все ще продовжувала працювати, і розбивала жирові відкладення на стегнах. А хамам благотворно впливав на поперек і суглоби Тодоренко.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"Після басейну я обов'язково ходила в хамам. Увага: ненадовго! Я оцінювала свої сили і усі ризики. В моїй голові був настрій: "не нашкодити здоров'ю малюка". Саме в хамамі я відчувала, як мій поперек розслабляється і всі суглоби стають рухомими, напруга йде геть", - розповіла про улюблену процедуру телеведуча.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

І в завершенні всіх ритуалів селебріті робила обтирання льодом, яке на думку Регіни повинно було допомогти зміцнити імунітет. І вона не помилилася, за весь період вагітності вона жодного разу не застудилася.

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко захопила мережу своєю зовнішністю на 6 місяці вагітності.

А ще, телеведуча зізналася в дивних дзвінках своїй мамі, які робила з закордону за часів роботи у тревел-шоу.

Крім того, Регіна Тодоренко поділилася історією про романтичну подорож під час вагітності.

Про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)