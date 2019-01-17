"Мать-героиня": в сети восхищены внешностью Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Украинская телеведущая продолжает свой "беременный марафон"

Регина Тодоренко, телеведущая, певица и, с недавних пор молодая мама, которая делиться секретами своей беременности, опубликовала новую историю о том, как вынашивала ребенка. На этот раз речь шла о шестом месяце и том, какие изменения претерпела внешность знаменитости на этом сроке.

Фото: "Мне кажется, я никогда не была такой красивой", - рассказала Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина рассказала, что наконец для нее начался тот период, когда проблемы со здоровьем, токсикоз и отеки прошли, и началось долгожданное время наслаждения интересным положением.

"6-ой месяц. Мне кажется, я никогда не была такой красивой! Преобразились черты лица, нос стал аккуратным, волосы гуще, ногти крепче. Витамины , которые я пила во время беременности: фолиева кислота, omega – 3", - написала под фото Регина

Кроме того, оставался один неприятный момент, который звезде пришлось устранять с помощью медикаментов. А также, ее волновал возможный резус-конфликт, еще одна не редкая причина для плохого самочуствия беременных.

"Мне пришлось пить гормон эутирокс, так как щитовидка не справлялась. Каждый месяц я сдавала анализ на резус-конфликт, так как у меня он отрицательный , а у бэйбика оказался положительный. А с какими трудностями столкнулись вы?" - спросила она у своих подписчиц.

Но не смотря на все нюансы, связанные с недомоганиями, Регина продолжала работать и справлялась со своими обязанностями прекрасно. А еще она просто великолепно выглядела, как для глубоко беременной женщины, отметили подписчицы.

Скриншот: Комментарии к посту Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Зашла к Вам в профиль! Думала, что увижу тетю замученную и толстую:) а вы просто мать-героиня в прямом смысле! Поделитесь мудростью как устоять?";

"Какие ножки";

"Такая красавица Региночка";

"Красавица!!! И где там 6-ой месяц? Вообще ничего не видно. Огромного счастья Вам и вашим близким!";

"Краса!!!";

"Ай какая Красатулина!!!";

"Такая же история с внешностью. Беременность реально украшает женщину и преображает";

"Вы просто героиня современности ! Крепкого здоровья вашей семье", - пожелали они молодой маме.

Недавно мы рассказали о съемке для глянца, которую Регина провела будучи в положении. С какими трудностями при этом она столкнулась, читайте в нашей статье.

Кроме того, Регина Тодоренко рассказала, как пугала свою мать странными звонками из заграницы, в период работы в тревел-шоу.

О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)