"Жизнь с ног на голову": Джамала поздравила сына с днем рождения и показала его лицо (фото)

Певица поблагодарила сына, что он есть в ее жизни
Джамала наконец преподнесла поклонникам долгожданный подарок и показала лицо сына. Все же следует отметить, что до этого певица показывала сыночка в полоборота или со спины. Теперь же опубликовала на своей instagram-страничке целую серию его портретов и просто снимков со счастливыми родителями. И повод – более чем прекрасный! Ведь именно сегодня, 27 марта, Эмир-Рахман (так назвали сыночка Джамала с мужем) отмечает свой день рождения – мальчику исполнился год!
Так, в ноябре 2017 года Джамала и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов официально подтвердили СМИ информацию о беременности исполнительницы. В конце марта 2018-го у Джамалы появился первенец.
И вот, певица празднует его первый день рождения.
"Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову!Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!" - трогательно подписала серию снимков Джамала.
Счастливые Джамала, Сеит-Бекир и Эмир-Рахман
Счастливые Джамала, Сеит-Бекир и Эмир-Рахман
Поклонники певицы пришли в восторг:
Напомним, что Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке. Певица примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии.
Ранее сообщалось о том, что Джамала сделала откровенное признание после награждения YUNA 2019. Певица рассказала, как непросто приходится украинским артистам.