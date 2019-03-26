"Прошу сил у Бога": Джамала заинтриговала возвышенным фото в гримерке

Джамала продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями
Джамала украсила новый выпуск глянца Harper’s Bazaar. Украинская певица рассказала, что ее новое фото связано с журналом. Фотограф должен был поймать момент ожидания выхода на сцену Джамалы. Новое фото певица выставила на своей странице в Instagram.
Джамала рассказала, что всегда старается перед выступлениями обратиться мысленно к каждому слушателю.
"А еще прошу у Бога, чтобы он дал мне силы, любви и тепла, которыми я могу поделиться с каждым слушателем моего концерта", - заявила Джамала.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Пользователи сети также прокомментировали новую фотографию известной певицы.
"Даже на расстоянии тысяч километров твои песни обнимают и согревают. А также твои фото, интервью, видео с выступлений. А концерты - это, то к чему я не могу привыкнуть. Это рай, из которого потом так грустно уезжать. В них так много любви. Может быть, звучит слишком высокопарно, но так я чувствую";
"Джамала вы такая красивая, что глаз не могу отвести от вас";
"Шикарно";
"Как же я вас полюбила, Джамала! Вы невероятно приятный человек и супер талантливая";
"Прекрасно. Видимо, эта фотосессия точно была не скучной";
"Люблю и обнимаю вас!";
"Бомба! Как королева!";
"Вы шикарны";
"Самая лучшая. Украина тебя любит";
"Идеальная";
"Выглядите статно, платье королевское";
"Какая же вы шикарная".
Напомним, что Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке. Певица примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии.
Ранее сообщалось о том, что Джамала сделала откровенное признание после награждения YUNA 2019. Певица рассказала, как непросто приходится украинским артистам.