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"Прошу сил у Бога": Джамала заинтриговала возвышенным фото в гримерке

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 23:08
"Прошу сил у Бога": Джамала заинтриговала возвышенным фото в гримерке
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями

Джамала украсила новый выпуск глянца Harper’s Bazaar. Украинская певица рассказала, что ее новое фото связано с журналом. Фотограф должен был поймать момент ожидания выхода на сцену Джамалы. Новое фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Джамала рассказала, что всегда старается перед выступлениями обратиться мысленно к каждому слушателю.

"А еще прошу у Бога, чтобы он дал мне силы, любви и тепла, которыми я могу поделиться с каждым слушателем моего концерта", - заявила Джамала.

&quot;Прошу сил у Бога&quot;: Джамала заинтриговала возвышенным фото в гримерке

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Пользователи сети также прокомментировали новую фотографию известной певицы.

"Даже на расстоянии тысяч километров твои песни обнимают и согревают. А также твои фото, интервью, видео с выступлений. А концерты - это, то к чему я не могу привыкнуть. Это рай, из которого потом так грустно уезжать. В них так много любви. Может быть, звучит слишком высокопарно, но так я чувствую";

"Джамала вы такая красивая, что глаз не могу отвести от вас";

"Шикарно";

"Как же я вас полюбила, Джамала! Вы невероятно приятный человек и супер талантливая";

"Прекрасно. Видимо, эта фотосессия точно была не скучной";

"Люблю и обнимаю вас!";

"Бомба! Как королева!";

"Вы шикарны";

"Самая лучшая. Украина тебя любит";

"Идеальная";

"Выглядите статно, платье королевское";

"Какая же вы шикарная".

Напомним, что Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке. Певица примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии.

Ранее сообщалось о том, что Джамала сделала откровенное признание после награждения YUNA 2019. Певица рассказала, как непросто приходится украинским артистам.

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