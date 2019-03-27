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"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 09:29
"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото)
Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка подякувала синові, що він є в її житті

Джамала нарешті зробила довгоочікуваний подарунок шанувальникам і показала обличчя сина. Все ж слід зазначити, що до цього співачка показувала синочка в півоберті або зі спини. Тепер же опублікувала на своїй instagram-сторінці цілу серію його портретів і просто знімків зі щасливими батьками. І привід – більш ніж прекрасний! Адже саме сьогодні, 27 березня, Емір-Рахман (так назвали синочка Джамала з чоловіком) відзначає свій день народження – хлопчикові виповнився рік!

Так, в листопаді 2017 року Джамала і її чоловік Сеїт-Бекир Сулейманов офіційно підтвердили ЗМІ інформацію про вагітність співачки. В кінці березня 2018-го у Джамали з'явився первісток.

І ось, співачка святкує його перший день народження.

"Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову!Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!" - зворушливо підписала серію знімків Джамала.

Син Джамали

&quot;Життя з ніг на голову&quot;: Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото)

Щасливі Джамала, Сеїт-Бекір і Емір-Рахман

 

Щасливі Джамала, Сеїт-Бекір і Емір-Рахман

Шанувальники співачки прийшли в захват:

  • "Який гарний! І вже великий! Так швидко пролетів час... я вас вітаю з першим годиком, нехай Емір-Рахман завжди буде щасливим, здоровим і ви разом з ним"
  • "Який гарний хлопчик, дай Бог йому здоров'я"
  • "Машшалах) який хороший"
  • "Це безмежне щастя. Вітаємо!!"
  • "Вітаю Вашу родину з першим юбілеєм вашого синочка, хай щастя буде завжди попуч з ним, здоров'я хай буде безмежне як небо))"
  • "З днем народження цього солодкого хлопчика, всього вам самого найкращого"
  • "Вітаю красивого хлопчика і його чудових батьків"
  • "Який чудовий малюк! З Днем Народження!)) Щасливої долі!"

Нагадаємо, що Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці. Співачка приміряла кілька стильних образів для глянцевого журналу.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала зробила відверте зізнання після нагородження YUNA 2019. Співачка розповіла, як непросто доводиться українським артистам.

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