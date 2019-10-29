"Жизнь не будет прежней": Маша Ефросинина в вышитом платье удивила откровениями

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая погрузилась в атмосферу мексиканской экзотики

Маша Ефросинина релаксирует в экзотической Мексике, заповедник Майкоба, куда прилетела вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочкой Наной. Ведущая наслаждается диковинными пейзажами, местной необычной кухней и традициями страны. Она регулярно рассказывает и показывает подписчикам в Instagram, как насыщенно проводит время в отпуске и не перестает удивляться происходящему вокруг. Например, Маша решилась попробовать экзотически блюда и напитки, которые произвели на нее незабываемое впечатление.

Даже дочь теледивы рискнула приобщиться к дегустации необычных деликатесов. Так, Нана полакомилась… гусеницей!

"Моя жизнь не будет прежней. Во-первых, я увидела, как моя дочь съела гусениц! Во-вторых, на ужине нам подали яйца муравьев (пошлая часть моей души долго терзалась, как у них могут быть яйца, но потом мне объяснили, что это яйца, которые они откладывают в землю) — и это просто дико вкусно!!! В-третьих, я, непьющий человек, дегустировала три вида местного алкогольного достояния мескаль (самогон на копченом кактусе, если коротко), и выжила— думаю, местный климат", - поделилась впечатлениями Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

К посту она прикрепила фото в легком платье из натуральной ткани свободного кроя с вышивкой и широкими рукавами с манжетами. Ведущая гладко зачесала волосы назад и украсила прическу огромным цветком. В качестве обуви – удобные босоножки-гладиаторы с бирюзовым камнем.

В первую очередь поклонники обратили внимание на стильный образ теледивы.

Очень красивый образ

Яка файна сукенка!

И платье, и цветок, и Марийка супер!

Красота

Красотка сияет!

Мексиканочка

Просто в захваті від Вас в цьому образі!

Платье великолепное оно вам очень идет

Яка краса!

Мария! Вы шикарно выглядите!

Марийка сияет как солнышко! Очень с большим удовольствием и интересом следим за вашим отдыхом!

Скриншот комментариев

В сториз Маша показала, чем занимается в отеле. Так, она отправилась на мастер-класс по приготовлению соусов. Новый опыт очень понравился ведущей, также она не упустила возможность полакомиться блюдами местной кухни. "Очень вкусно!" - заявила Маша на камеру.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина станцевала соблазнительный танец и показала свои курортные луки.