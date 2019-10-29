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"Життя не буде колишнім": Маша Єфросиніна у вишитому платті здивувала одкровеннями

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 11:57
"Життя не буде колишнім": Маша Єфросиніна у вишитому платті здивувала одкровеннями
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча занурилася в атмосферу мексиканської екзотики

Маша Єфросиніна релаксує в екзотичній Мексиці, заповідник Майкоба, куди прилетіла разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною. Ведуча насолоджується дивовижними пейзажами, місцевої незвичайною кухнею і традиціями країни. Вона регулярно розповідає і показує підписникам в Instagram, як насичено проводить час у відпустці і не перестає дивуватися, що відбувається навколо. Наприклад, Маша зважилася спробувати екзотичні страви і напої, які справили на неї незабутнє враження.

Навіть дочка теледіви ризикнула долучитися до дегустації незвичайних делікатесів. Так, Нана поласувала... гусінь

"Моє життя не буде колишнім. По-перше, я побачила, як моя дочка з'їла гусениць! По-друге, на вечерю нам подали яйця мурашок (вульгарна частина моєї душі довго мучилась думками, як у них можуть бути яйця, але потім мені пояснили, що це яйця, які вони відкладають у землю) — і це просто дико смачно!!! По-третє, я, непитуща людина, дегустувала три виду місцевого алкогольного надбання мескаль (самогон на копченому кактусі, якщо коротко), і вижила— думаю, місцевий клімат", - поділилася враженнями Маша

&quot;Життя не буде колишнім&quot;: Маша Єфросиніна у вишитому платті здивувала одкровеннями

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

До посту вона прикріпила фото в легкому платті з натуральної тканини вільного крою з вишивкою і широкими рукавами з манжетами. Ведуча гладко зачесала волосся назад і прикрасила зачіску величезною квіткою. В якості взуття – зручні босоніжки-гладіатори з бірюзовим каменем.

В першу чергу шанувальники звернули увагу на стильний образ теледіви.

  • Дуже гарний образ
  • Яка файна сукенка!
  • І плаття, і квітка, і Марійка супер!
  • Краса
  • Красуня сяє!
  • Мексиканочка
  • Просто в захваті від Вас в цьому образі!
  • Плаття чудове воно вам дуже личить
  • Яка краса!
  • Марія! Ви чудово виглядаєте!
  • Марійка як сонечко сяє! Дуже з великим задоволенням і цікавістю стежимо за вашим відпочинком!

Скріншот коментарів

У сторіз Маша показала, чим займається в готелі. Так, вона вирушила на майстер-клас з приготування соусів. Новий досвід дуже сподобався ведучій, також вона не упустила можливість поласувати стравами місцевої кухні. "Дуже смачно!" - заявила Маша на камеру.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

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Новини України Маша Єфросиніна
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