Женщина-вамп: обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото

Тина Кароль выставила новую фотографию
Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Новый снимок украинская певица разместила на своей странице в Instagram.
Тина Кароль продемонстрировала черно-белое фото в платье от дизайнера Артема Климчука.
Тина Кароль восхитила новой чувственной фотографией (фото: instagram.com/tina_karol)
Пользователи также прокомментировали эту фотографию.
- Вообще то мы ждали фотки с новой фотосессии. Что б понять подстриглась ты или нет. Женщина - загадка!
- Вот мне, как фотомодели очень интересно. Откуда ты берешь такие красивые позы?! Просто фотографы не всегда точно могут донести точный образ, это значит то, что ты прирожденная фотомоделька;
- Наша зайка вернулась в Instagram. Я так соскучилась за тобой;
- Это платье сводит меня с ума. Хотя, наверное, не платье;
- Ты слишком горячая, малышка;
- Невероятная женщина;
- Настоящий секс. Обожаю такие фото, в них много смысла;
- Красотулька;
- Неземная красота;
- Ты ослепила мои глаза;
- Можно огнетушитель в студию;
- Невероятная;
- Красивая и женственная;
- Без слов. Космос;
- Непревзойденная человек, который всегда вдохновляет своими фото.
Напомним, что Тина Кароль пленила фанов естественной красотой. Певица поделилась нежным фото без макияжа.
Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.