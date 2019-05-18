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"До мурашек": Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2019 - 15:07
"До мурашек": Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица поделилась нежным фото без макияжа

Тина Кароль часто балует своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Певица всегда выходит в свет с красивой укладкой и макияжем, восхищая окружающих. Однако она не боится также показать и свою естественную красоту. Так, на своей странице в Instagram поп-дива опубликовала нежный черно-белый снимок, на котором запечатлена без грамма косметики.

На фото Тина приняла чувственную позу и задумчиво смотрит вдаль. Судя по длине ее волос, которые намного короче обычного, это кадр из одной из старых фотосессий знаменитости. Либо же она изменила прическу и обрезала волосы.

Как обычно, Кароль не оставила никакой подписи под снимком.

&quot;До мурашек&quot;: Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники были удивлены увидеть подобное фото, однако остались в полном восторге от натуральной красоты Тины и засыпали ее комплиментами, особенно отмечая ее глубокий взгляд.

  • "Этот взгляд до мурашек"
  • "Божечки какая ты красивая, такая своя"
  • "Тинааа, ты так коротко постриглась?"
  • "Девочка из космоса"
  • "Афигенная. Самая красивая девушка на этой планете"
  • "Взгляд завораживает, я под гипнозом"
  • "Неймовірно, дуже красиво"
  • "Челюсть отвисла, неземная красота"
  • "Тина, только ты можешь быть такой эстетичной в каждом изгибе своего тела, и с каждым взглядом"
  • "Вау, просто наповал, нет слов..."
  • "Какая изящная женщина"
  • "Так нежно, словно хлопок"

Напомним, Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки. Певица опубликовала фото в традиционном наряде, а также срисованный с него портрет.

Мы также писали, что в День матери Тина Кароль показала уникальные семейные фото.

Кстати, Тина Кароль привела поклонников в смятение непривычным образом с маской-сеткой.

Женщина-вамп: роскошная Тина Кароль ошеломила чувственным фото "Самая красивая украиночка": Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки
Новости Украины Тина Карольпевец
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