Женщина-страсть: Тина Кароль засветила роскошный бюст в пикантном наряде

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица снялась в черно-белой фотосессии

Популярная певица Тина Кароль умеет покорить поклонников одним только взглядом, причем, даже если дело касается обычного фото – красота, грация, соблазнительные формы, эстетика и чувственность сражают ее фанов наповал. Они с нетерпением ждут появления свежих снимков на странице поп-дивы в Instagram и наперебой спешат одарить ее изысканными комплиментами. Так, на новом фото грациозная Тина позирует в оригинальном наряде с акцентом на роскошную грудь.

На черно-белом снимке (в последнее время звезда обожает монохром, если дело касается кадров из фотосессий) артистка запечатлена в одежде необычного кроя. Верх лифа оформлено так, что напоминает часть лифчика на тонкой бретельке, а , возможно, Тина просто приспустила платье, желая акцентировать внимание на шикарной зоне декольте и зсветив в кадре белье.

Ее волосы аккуратно уложены в крупные волны, а в макияже выделены губы, что заметно даже на монохромном снимке.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото своей любимицы. Они не могли налюбоваться соблазнительной Тиной, о чем поспешили сообщить ей в комментариях под снимком.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ах, какая женщина!", "Женщина-страсть, женщина-огонь, с такой можно все!", "Очень горячо!", "Похожа на голливудскую звезду 90-х", "Ах, какая женщина какая женщина мне б такую!", "Красивая!", "Какая ты!", "Невозможно взгляд оторвать", "Девушка-загадка", "Люблю просыпаться и видеть такие горячие фотки", - писали покоренные фаны.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль очаровала сдержанным и эстетичным образом в классическом пиджаке и шелковой косынке молочного оттенка. Лук она дополнила цветком в руке.

Напомним, что Тина Кароль вызвала фурор в сети пикантным постельным снимком в одном белье.

Также Тина Кароль соблазнила чувственным кадром из эффектного черно-белого фотосета.