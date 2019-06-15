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"Обжигающий взгляд": Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2019 - 11:54
"Обжигающий взгляд": Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица предстала перед поклонниками в весьма сдержанном образе

Украинская поп-дива Тина Кароль легко и непринужденно экспериментирует со стилем и имиджем. То предстанет перед поклонниками на кокетливом фото в одном белье, то очарует элегантностью в лаконичном наряде, то впечатлит статностью в изящном костюме или хулиганским образом в бело-розовом парике и серебряных ботфортах. На свежем снимке в Instagram певица решила показать простую роскошь четких линий в галантном черном наряде, дополнив его шелковой косынкой.

Тина отдала предпочтение строгому пиджаку: прямой крой линий, два кармана по бокам и классические лацканы. В руке она держит розовый цветок. В макияже традиционно акцент смещен на красные губы – своеобразную визитную карточку звезды. Проникновенный взгляд устремлен прямо в камеру.

Хоть подпись к снимку Тина не оставила, зато ее поклонники завалили свою любимицу массой изящных комплиментов.

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В комментариях фаны артистки восхитились ее многогранностью и умением всегда и во всем выглядеть безупречно!

"Вы такая красивая и очень обаятельная!", "Справжня леді", "Взгляд завораживает", "Обжигающий душу взгляд", "Королева!", "Превосходно!", "Необыкновенный, романтический образ, она все- таки НЕПЕРЕВЕРШЕНА!", "Многогранна, как всегда - вчера секси в белье, сегодня само целомудрие. Вчера с чертиками в глазах, сегодня - поволока печали", - писали фолловеры.

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой\&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

&quot;Обжигающий взгляд&quot;: Тина Кароль сразила наповал лаконичной эстетикой

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/tina_karol)

Кстати, сейчас Тина Кароль находится в США. В Лос-Анджелесе она работает над новым музыкальным материалом и успела записать песни на голливудской студии звукозаписи в Калифорнии.

Напомним, что Тина Кароль восхитила откровенным постельным снимком в белье.

Напомним, Тина Кароль пленила чувственным фото из атмосферной черно-белой фотосессии.

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Новости Украины Тина Кароль
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