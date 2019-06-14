Соблазнительная Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в постели

Певица позировала в нижнем белье и почти без макияжа
Тина Кароль мастерски подогревает интерес своих поклонников - певица каждый день публикует яркие и эффектные кадры, на которых предстает в самых разных образах. Артистка умеет быть нежной и трогательной, ослепительно красивой, а также игривой и сексуальной. Свежий снимок красотки в Instagram как раз из последней категории.
На жарком фото Тина позирует лежа в постели. При этом на ней черное нижнее белье и легкий, почти незаметный макияж. Игривая поза выгодно подчеркнула пышную грудь певицы, а ее заигрывающий взгляд просто-таки свел с ума фанатов.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Сексуальный кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети и бурные восторги в комментариях. Поклонники не устают восхищаться красотой и неотразимостью любимой артистки и засыпают ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком из черно-белой фотосессии.
Ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, в сети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками.
Также Тина Кароль покорила лучезарным фото в стильном пиджаке.