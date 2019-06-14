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Соблазнительная Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 13:14
Соблазнительная Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в постели
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в нижнем белье и почти без макияжа

Тина Кароль мастерски подогревает интерес своих поклонников - певица каждый день публикует яркие и эффектные кадры, на которых предстает в самых разных образах. Артистка умеет быть нежной и трогательной, ослепительно красивой, а также игривой и сексуальной. Свежий снимок красотки в Instagram как раз из последней категории.

На жарком фото Тина позирует лежа в постели. При этом на ней черное нижнее белье и легкий, почти незаметный макияж. Игривая поза выгодно подчеркнула пышную грудь певицы, а ее заигрывающий взгляд просто-таки свел с ума фанатов.

Соблазнительная Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в постели

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сексуальный кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети и бурные восторги в комментариях. Поклонники не устают восхищаться красотой и неотразимостью любимой артистки и засыпают ее комплиментами.

  • И тут у меня упала челюсть
  • Wow, я тут чуть маршрутку не прозевала, огоооооонь"
  • Слишком горячооооо
  • Как с обложки глянца
  • Красотищеее
  • Ооооооаааа, Тина, ты богиня
  • Жааркоо 
  • Космос, бомба, просто вав. Люблю, обожаю
  • Тин, ты шикарная малышка
  • Капец, убиваешь
  • Наша королева
  • Такая малышка
  • Тіночка, Ви - неперевершена, сама жіночність
  • Уля-ля, неожиданное фото и оч красивое, женственное
 

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком из черно-белой фотосессии.

Ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, в сети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками. 

Также  Тина Кароль покорила лучезарным фото в стильном пиджаке.

"Слишком сексуальная": Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом
Новости Украины Тина Карольпевец
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