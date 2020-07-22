Женщина-мечта: 55-летняя Моника Беллуччи похвасталась роскошными формами в облегающем платье

Моника Беллуччи порадовала новым выходом в свет – знаменитость посетила фестиваль Taormina Film Festival. Для светского выхода она выбрала платье своего любимого бренда Dolce & Gabbana, которое сделало итальянскую диву звездой вечера. Примечательно, что в этот раз звезда изменила своему любимому оттенку – черному, подобрав страстный бордовый цвет. Длинное облегающее платье с кружевами и глубоким вырезом сделало роскошное тело признанной красавицы просто идеальным. Лук дополнила маленькая черная сумочка того же бренда. С объемной прической и легким макияжем, Моника выглядела невероятно молодой и привлекательной. Она была в приподнятом настроении, много улыбалась и просто светилась.

Моника в новом образе (фото: скриншот instagram.com/monicabellucci.goddess)

К слову, Моника не так давно стала лицом косметической линии Dolce & Gabbana. На фото для рекламной кампании она появилась с ярким макияжем, доказав в который раз, что с годами становится только краше. По стопам своей знаменитой мамы пошла уже и дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева. Она стала лицом одного из ароматов Dolce & Gabbana.

Моника как всегда прекрасна (фото: скриншот instagram.com/karavanistoriy)

Напомним, ранее Моника порадовала выходом в свет в Париже – она посетила выставку Jam Capsule, которая открылась в парке Ла-Виллет. На мероприятие она отправилась в классическом комбинезоне черного цвета. Итальянская дива надела комбинезон с подчеркнутой линией талии, длинными рукавами, расклешенными брюками и кокетливой деталью – длинным галстуком. В дополнение к нему она подобрала туфли-лодочки светлого оттенка. С помощью наряда она подчеркнула свою стройную фигуру и по-прежнему роскошный силуэт. Звезда собрала массу комплиментов и порадовала поклонников неувядающей красотой.