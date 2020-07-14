Как всегда роскошна: 55-летняя Моника Беллуччи поразила цветущим внешним видом в новой съемке

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда показала новые фото

Моника Беллуччи не так часто появляется в сети – несмотря на то что звезда давно завела собственный аккаунт в Instagram, она не спешит делиться личным. На ее странице не найти селфи, домашних фото с дочками или же просто кадров из обычной жизни. Здесь есть место только рабочим проектам. По ним поклонники могут отследить некоторые моменты жизни итальянской дивы, а также убедиться в который раз, что она все так же прекрасно выглядит.

Моника в новой съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Несколько часов назад на странице Моники появилась новая фотосессия. Она снялась для журнала Paris Match. На нескольких снимках, которыми звезда поделилась в блоге, она позирует в роскошном образе в объективе известного французского фотографа Жиля Бенсимона. Нужно отметить, что первым поклонникам бросился в глаза невероятно моложавый вид Моники. Она слегка подняла голову, показав шею без единого намека на возраст.

Актриса выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Образ актрисы составили весьма откровенные вещи – черное боди, открывающее пышную грудь, свободного кроя рубашки, пиджакии каблуки, а дополняют все драгоценности с крупными камнями… Макияж ей сделали с блестящими тенями на веках, а волосы уложили в нарочито растрепанную прическу. Выглядит Моника притягательно и стильно.

Актриса все так же хороша (фото: instagram.com/gilles_bensimon)

«Невероятная», «Восхитительная», «Самая красивая на планете», «Удивительная», «Лучшая всегда», «Просто совершенна», «Идеал красоты»... От таких и им подобных комментариев страница Беллуччи просто взорвалась. Впрочем, некоторые поклонники заподозрили, что здесь не обошлось без фотошопа. Уж слишком идеально выглядит на фото 55-летняя знаменитость. «Зачем сколько ретуши? Беллуччи и без того прекрасна», – пишут поклонники всемирно известной иконы красоты.