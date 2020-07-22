Жінка-мрія: 55-річна Моніка Беллуччі похвалилася розкішними формами у відвертій сукні

Моніка Беллуччі порадувала новим виходом у світ – знаменитість відвідала фестиваль Taormina Film Festival. Для світського виходу вона вибрала сукню свого улюбленого бренду Dolce & Gabbana, яка зробила італійську діву зіркою вечора. Примітно, що цього разу зірка змінила своєму улюбленому відтінку – чорному, підібравши пристрасний бордовий колір. Довге облягаюче плаття з мереживом і глибоким вирізом зробило розкішне тіло визнаної красуні просто ідеальним. Лук доповнила маленька чорна сумочка того ж бренду. З об'ємною зачіскою і легким макіяжем, Моніка виглядала неймовірно молодою і привабливою. Вона була в піднесеному настрої, багато посміхалася і просто світилася.

Моніка в новому образі (фото: скріншот instagram.com/monicabellucci.goddess)

До речі, Моніка не так давно стала обличчям косметичної лінії Dolce & Gabbana. На фото для рекламної кампанії вона з'явилася з яскравим макіяжем, вкотре довівши, що з роками стає тільки красивішою. По стопах своєї знаменитої мами пішла вже й дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя – Дева. Вона стала обличчям одного з ароматів Dolce & Gabbana.

Моніка як завжди прекрасна (фото: скріншот instagram.com/karavanistoriy)

Нагадаємо, раніше Моніка порадувала виходом у світ в Парижі – вона відвідала виставку Jam Capsule, яка відкрилася в парку Ла-Віллет. На захід вона вирушила в класичному комбінезоні чорного кольору. Італійська діва одягла комбінезон з підкресленою лінією талії, довгими рукавами, розкльошеними брюками і кокетливою деталлю – довгою краваткою. У доповнення до нього вона підібрала туфлі-човники світлого відтінку. За допомогою такого одягу вона підкреслила свою струнку фігуру і як і раніше розкішний силует. Зірка зібрала масу компліментів і порадувала шанувальників нев'янучою красою.