Женщина-мечта: 53-летняя Сальма Хайек покорила аппетитными формами в откровенном купальнике

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса показала новое горячее фото

Сальма Хайек в последнее время превратилась в настоящего блогера – актриса практически ежедневно выставляет посты. Особенно много на ее странице фото в откровенных нарядах и купальниках. Каждый такой кадр демонстрирует, что звезда не намерена сдаваться годам, сохраняя небывалую молодость и стройность. Новое фото акцентировало на пышной груди популярной актрисы, которая едва поместилась в откровенный вырез купальника. Идеально дополнила пляжный образ знаменитости маленькая шляпка. Волосы, влажные от купания, она распустила по плечам. Макияж сделала нейтральный, выделив только черные ресницы.

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Глядя на актрису, с трудом угадаешь ее возраст – не верится, что 2-го сентября ей исполнится 54 года. Фанаты актрисы поспешили оставить ей массу приятных комментариев: «Ты ошеломительна», «Буквально королева всего», «Ты – лучшее вино», «Сногсшибательна», «Великолепна», «Абсолютный идеал», «Ты восхитительна», «Просто вау», «Черт, ты прекрасна», «Очень красивая», «Неотразима, как всегда»…

Сальма любит демонстрировать свое тело (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, ранее Сальма порадовала поклонников максимально смелым фото в бикини, на котором продемонстрировала свою совершенную фигуру полностью. Фотограф снял знойную красавицу за чашечкой кофе, в перерывах между купанием в море и солнечными ваннами. В качестве пляжного аутфита она выбрала крошечное черное бикини с черными трусиками и бра. С его помощью артистка продемонстрировала пышную грудь, тонкую талию, а также стройные ноги.