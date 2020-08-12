Полуголая в бассейне: Сальма Хайек покорила пышными формами в бикини

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда радуется лету

Голливудская актриса Сальма Хайек не устает впечатлять своим цветущим внешним видом. С каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка разгадала секрет вечной молодости. Так вышло и с очередным горячим кадром в Instagram. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит в роскошном бассейне на спине. Собственно, видно на снимке только… пышную грудь актрисы в красном бикини, а еще агаву на первом плане.

Сальма покорила идеальной формой (фото: instagram.com/salmahayek)

Лазурная вода бассейна, солнечные лучи и умиротворенное лицо актрисы поразили подписчиков своей живостью и релаксом. «Сальма, покажи фигуру полностью», «Очень сложно играть роли, перевоплощаться, ты заслуживаешь отдыха», «Хорошо поплавать!», «Вот она, жизнь, где тебе не нужен никакой пиджак!», – не могут налюбоваться фанаты знойной 53-летней красавицы.

Звезда выглядит очень молодо (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса, к слову, обожает постить селфи крупным планом без макияжа. Нужно отметить, что кожа Сальмы всегда выглядит упругой, молодой и свежей. Столь роскошный внешний вид звезда экранов объясняет просто: она тщательно следит за лицом с помощью проверенных средств, многие из них – из ее собственной линии. А еще пьет много воды, ест много зелени и старается не нервничать по пустякам, оставаясь в позитивном настроении.