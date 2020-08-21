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В мини-бикини: 53-летняя Сальма Хайек показала сразу все достоинства фигуры

Пятница 21 августа 2020 18:33
В мини-бикини: 53-летняя Сальма Хайек показала сразу все достоинства фигуры
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Актриса удивила своей смелостью

Сальма Хайек – популярная актриса и с некоторых пор звезда соцсетей, которая привыкла приятно удивлять и вдохновлять своих подписчиков смелыми постами. 53-летняя знаменитость публикует фото без макияжа, с сединой в волосах, а также в откровенных нарядах. Так что публике всегда есть чем полюбоваться. Особенно поклонники обожают кадры, где Сальма демонстрирует, что можно оставаться в прекрасной форме в любом возрасте. Примером этого стало и последнее фото на странице Хайек.

В мини-бикини: 53-летняя Сальма Хайек показала сразу все достоинства фигуры

Сальма в пляжном образе (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма порадовала поклонников очередным смелым фото в бикини, в этот раз демонстрируя свою совершенную фигуру полностью. Фотограф снял знойную красавицу за чашечкой кофе, в перерывах между купанием в море и солнечными ваннами. В качестве пляжного аутфита она выбрала крошечное черное бикини с черными трусиками и бра. С его помощью артистка продемонстрировала пышную грудь, тонкую талию, а также стройные ноги.

В мини-бикини: 53-летняя Сальма Хайек показала сразу все достоинства фигурыЗвезда практически не меняется с годами (фото: instagram.com/salmahayek)

Волосы Сальма собрала в высокий пучок, а макияж не делала, закрыв лицо крупными солнцезащитными очками. Актриса сидит за столиком в тени и выглядит спокойной и умиротворенной. «Немного кофе», – написала она под фото.

«Ты выглядишь буквально, как королева…», «Ты вдохновение», «Это точно, что тебе скоро 54?», «О боже», «Возраст – это просто цифры», «Всегда была и останешься восхитительной…», «Абсолютная богиня», «Невероятно прекрасна», «Прекрасная и сексуальная», «О боже, восхитительна, просто восхитительна!», – такими комплиментами просто засыпали звезду… Что ж, она их и вправду достойна.

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