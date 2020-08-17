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Ей точно 53? Сальма Хайек поразила идеальной фигурой в бикини

Понедельник 17 августа 2020 20:32
Ей точно 53? Сальма Хайек поразила идеальной фигурой в бикини
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда приятно удивила сеть

Сальма Хайек стала все чаще делиться откровенными фото, на которых выглядит лет на 10 моложе реального возраста. На днях она показала, как плавает в роскошном бассейне – тело вечно знойной актрисы просто покорило подписчиков. А несколько часов назад продолжила тему – звезда позирует в откровенном бордовом купальнике на краю бассейна, приняв весьма соблазнительную позу. Таким образом, аппетитная грудь и нежная кожа лица и шеи Хайек оказались на первом плане. Сальма распустила волосы, наслаждаясь солнечными лучами. Макияж она делать не стала. В качестве подписи знаменитость оставила хэштег «вибрации воскресенья».

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила идеальной фигурой в бикини

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Не прошло и пары минут, как поклонники принялись писать Сальме восхищенные комментарии о ее красоте: «Превосходная Сальма», «Прекрасна», «Королева», «Вибрации лета», «Дива», «Очень сексуальная женщина», «Удивительная», «Ты превосходна», «Я наслаждаюсь твоей красотой», «Мечта», «Люблю тебя», «Вне времени»…

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила идеальной фигурой в бикини

Сальма выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, пару дней назад Хайек постаралась в который раз доказать, что в 53 можно выглядеть невероятно молодо. Она опубликовала селфи, на котором ее лицо видно крупным планом. Конечно же, она не стала использовать косметику: на лице звезды не нанесен даже тональный крем. При этом кожа ее буквально излучает свежесть и красоту. Сальма смотрит в камеру спокойно и загадочно, на заднем фоне видно ее любимые кактусы – на домашних растениях звезда и хотела сделать акцент.

Но, разумеется, поклонников больше привлекла неувядающая внешность актрисы. Сама она никогда не скрывала, что ее главные секреты красоты кроются в грамотном уходе за кожей и позитивном жизненном восприятии.

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