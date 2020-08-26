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Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальнику

Середа 26 серпня 2020 21:31
Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальнику
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Акторка показала нове гаряче фото

Сальма Хайєк останнім часом перетворилася на справжнього блогера – актриса практично щодня виставляє пости. Особливо багато на її сторінці фото у відвертих вбраннях і купальниках. Кожен такий кадр демонструє, що зірка не має наміру здаватися рокам, зберігаючи небувалу молодість і стрункість. Нове фото акцентувало на пишних грудях популярної актриси, які ледь помістилися у відвертий виріз купальника. Ідеально доповнила пляжний образ знаменитості маленький капелюшок. Волосся, вологе від купання, вона розпустила по плечах. Макіяж зробила нейтральний, виділивши тільки чорні вії.

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальникуНове фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Дивлячись на актрису, насилу вгадаєш її вік – не віриться, що 2-го вересня їй виповниться 54 роки. Фанати актриси поспішили залишити їй масу приємних коментарів: «Ти неймовірна», «Буквально королева всього», «Ти – найкраще вино», «Неймовірна», «Прекрасна», «Абсолютний ідеал», «Ти чудова», «Просто вау», «Чорт, ти прекрасна», «Дуже красива», «Чарівна, як завжди»...

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальникуСальма любить демонструвати своє тіло (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, раніше актриса порадувала шанувальників максимально сміливим фото в бікіні, на якому продемонструвала свою досконалу фігуру повністю. Фотограф зняв спекотну красуню за чашечкою кави, в перервах між купанням в морі і сонячними ваннами. В якості пляжного аутфіта вона вибрала маленьке чорне бікіні з чорними трусиками і бра. З його допомогою артистка продемонструвала пишні груди, тонку талію, а також стрункі ноги.

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