Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом

Кароль показала себя настоящей - без макияжа, блеска и гламура
Тина Кароль продолжает интриговать поклонников результатами своей откровенной черно-белой фотосессии. И откровенна она не образами, а именно оголенными эмоциями. Так, время от времени Кароль публикует на своей instagram-страничке кадры, на которых позирует без привычного макияжа с насыщенными алыми губами – фишкой своего образа, без голливудской укладки, блестящих украшений и ярких платьев. Вместо этого перед поклонниками предстает "настоящая" Кароль – без лишнего блеска и гламура.
На новом снимке Кароль позирует сидя на стуле. На исполнительнице – то ли черный костюм, то ли комбинезон с открытыми плечами. Более того, певица даже без обуви. На лице – ни грамма макияжа, волосы слегка растрепаны… Складывается впечатление, что она недавно проснулась. Сама же Кароль пронзительно смотрит в камеру.
Как обычно, Кароль никак не подписала свою новое фото. Лишь оставила несколько хештегов со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.
Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Зато поклонники певицы были как всегда, красноречивы. Многие, к слову, отметили, что Тине к лицу короткая стрижка:
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Отметим, до этого Кароль уже публиковала фото с похожим настроением:
Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.
Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.