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Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 20:04
Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton
Тина Кароль восхитила роскошным фото в платье Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица поразила поклонников платьем от Louis Vuitton

Тина Кароль восхитила сеть фотографией в эффектном красном платье от Louis Vuitton. Популярная украинская певица выложила новый снимок на своей странице в Instagram.

На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. Она облокотилась на стену и одним указательным пальцем прикоснулась к своим губам.

Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

Тина Кароль восхитила роскошным фото в платье Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети воодушевленно прокомментировали снимок певицы.

  • У фотографа руки из того места, сразу видно;
  • Кажется, ты скоро останешься без фанатов, потому что ты нас убиваешь своей красотой и эстетикой;
  • Ты шикарна;
  • Я дожила до этой фотки;
  • Просто огонь;
  • Ты - пламя. Любишь черный и красный цвет, как и я;
  • Настоящая фотомодель, даже позы не такие как у всех;
  • Очень ждала этого фото в профиле;
  • Красный вам все же наиболее к лицу. Как-будто вам 16;
  • Очень красивая;
  • Нереально красиво;
  • Горячая мама кошка;
  • Тиночка! Вы очень красивая! И дай вам Бог быть самой счастливой!

Напомним, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.

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