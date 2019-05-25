Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

Певица поразила поклонников платьем от Louis Vuitton
Тина Кароль восхитила сеть фотографией в эффектном красном платье от Louis Vuitton. Популярная украинская певица выложила новый снимок на своей странице в Instagram.
На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. Она облокотилась на стену и одним указательным пальцем прикоснулась к своим губам.
Тина Кароль восхитила роскошным фото в платье Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)
Пользователи сети воодушевленно прокомментировали снимок певицы.
Напомним, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.
Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.