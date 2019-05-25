Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

Тина Кароль восхитила роскошным фото в платье Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица поразила поклонников платьем от Louis Vuitton

Тина Кароль восхитила сеть фотографией в эффектном красном платье от Louis Vuitton. Популярная украинская певица выложила новый снимок на своей странице в Instagram.

На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. Она облокотилась на стену и одним указательным пальцем прикоснулась к своим губам.

Тина Кароль восхитила роскошным фото в платье Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети воодушевленно прокомментировали снимок певицы.

У фотографа руки из того места, сразу видно;

Кажется, ты скоро останешься без фанатов, потому что ты нас убиваешь своей красотой и эстетикой;

Ты шикарна;

Я дожила до этой фотки;

Просто огонь;

Ты - пламя. Любишь черный и красный цвет, как и я;

Настоящая фотомодель, даже позы не такие как у всех;

Очень ждала этого фото в профиле;

Красный вам все же наиболее к лицу. Как-будто вам 16;

Очень красивая;

Нереально красиво;

Горячая мама кошка;

Тиночка! Вы очень красивая! И дай вам Бог быть самой счастливой!

Напомним, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.