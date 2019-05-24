"Кто просил погорячее?" Тина Кароль вызвала фурор фото в белье

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица по-настоящему удивила поклонников

Украинская поп-дива Тина Кароль все чаще выбирает смелые, эффектные наряды, которые каждый раз восхищают и даже удивляют ее поклонников. Звезда умеет мастерски подчеркнуть свою женственность и сексуальность, что неизменно восхищает ее фанов, которые давно нарекли певицу "королевой эстетики". Но свежее фото застало врасплох подписчиков Тины – на снимке в Instagram артистка позировала в одном белье!

Певица красовалась на черно-белом снимке с минимумом макияжа, не стесняясь показать естественную красоту не только лица, но и тела. Она надела бюстгальтер-топ на тонких бретельках и трусики с завышенной талией, кокетливо приспустив резинку рукой. Невозможно не оценить ее стальной пресс и стройные бедра.

Волосы звезды распущены по плечам, она призывно улыбается на камеру, изящно отведя одну руку в сторону.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники были поражены откровенным зрелищем, ведь столь пикантного снимка от звезды они уж точно не ожидали! Комментарии для Тины летели со скоростью света. А фаны не могли налюбоваться сексуальной звездой.

"Ого, дуже неочікувано!", "Оу, sexy просто. Немного неожиданно, ты такая…", "Слишком горячо", "Стопроцентный секс-символ Украины", "Я в шоке. Это просто шок. Мне очень горячо", "Тина, как можно быть такой сексуальной. Аж не могу! Сильно сексуально, бомба", "Не можна бути такою ідеально-чарівною!", "ОMG! Горит Вселенная! Только не тушить пожар!", "Умереть, не встать. В какой же ты классной форме!", "Живое воплощение секса и невинной улыбки!" - не сдерживали себя комментаторы.

Кстати, многие из фолловеров предположили, что на Тину столь неожиданным образом повиляла свадьба Потапа и Насти Каменских. Артисты устроили роскошную церемонию бракосочетания в четверг, 23 мая, в одном из загородных комплексов под Киевом. Среди приглашенных звездных гостей также была Тина Кароль, а ее сын Вениамин даже записал необычное поздравление для молодоженов.