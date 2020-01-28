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Когда женится Владимир Остапчук: ответ нумеролога

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 09:55
Когда женится Владимир Остапчук: ответ нумеролога
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нумеролог дала неожиданный прогноз Остапчуку

Белая Крыса в этом году пройдется по личной жизни многих знаменитостей. Ведущий Владимир Остапчук тоже оказался в ее списке. Какие перемены ждут завидного холостяка, и когда состоится свадьба, рассказала нумеролог-психолог в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

В прошлом году шоумен и экс-ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук удивил украинцев неожиданным заявлением: после 12 лет счастливой семейной жизни он развелся с супругой, с которой воспитывает двух детей.

Причиной разрыва многие считают неожиданный роман Владимира с актрисой Ксенией Мишиной. Но ни ведущий, ни актриса не комментируют эти догадки. Нумеролог-психолог Галина Ганджа рассказала, какие перемены произойдут в личной жизни одного из самых завидных холостяков Украины.

  • «Там, правда, будут изменения. Возможно, он захочет изменить какой подход в личной жизни. У него и так тяжело сейчас в личной жизни. Это будет продолжаться полгода, в сентябре, скорее всего, это все решится. Но он не будет спешить строить другие отношения, или вообще как-то строить свою личную жизнь. Ему на это нужно будет, наверное, еще года 2, когда он захочет что-то в личной жизни какой-то другой вектор взять. У него год женитьбы - это 2021», - поделилась на канале «Украина» психолог и нумеролог Галина Ганджа.

Напомним, ранее Остапчук высказался об отношениях с экс-супругой и показал фото с сыночком.

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Новости Украины семьясвадьбаВладимир Остапчук
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