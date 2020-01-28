Коли одружиться Володимир Остапчук: відповідь нумеролога

Нумеролог дала несподіваний прогноз Остапчуку
Білий Пацюк в цьому році пройдеться по особистому житті багатьох знаменитостей.
Ведучий Володимир Остапчук теж виявився у цьому списку. Які зміни чекають завидного холостяка, і коли відбудеться весілля, розповіла нумеролог-психолог у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
У минулому році шоумен та екс-ведучий каналу «Україна» Володимир Остапчук здивував українців несподіваною заявою: після 12 років щасливого сімейного життя він розлучився з дружиною, з якою виховує двох дітей.
Причиною розриву багато хто вважає роман Володимира з актрисою Ксенією Мішиной. Але ні ведучий, ні актриса не коментують ці припущення. Нумеролог-психолог Галина Ганджа розповіла, які зміни відбудуться в особистому житті одного з найбільш завидних холостяків України.
Нагадаємо, раніше Остапчук висловився про стосунки з екс-дружиною і показав фото з синочком.