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Успех и романы: нумеролог рассказала, что ждет Тину Кароль в новом году

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 09:08
Успех и романы: нумеролог рассказала, что ждет Тину Кароль в новом году
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нумеролог обещает Кароль прекрасный год

Китайский новый год наступил 25 января, в день рождения певицы Тины Кароль. О том, что ей готовит белая Крыса, в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Миллионы поклонников Тины Кароль с интересом наблюдают за ее отношениями с молдавским певцом Даном Баланом. Их выступления всегда сопровождаются слухами и комментариями в интернете.

  • «У Кароль классный год идет. На самом деле этот год ей несет популярность еще больше, выше. Больше проектов, много будет посещать мероприятия. На самом деле она будет брать все, что связано с работой, с популярностью этих проектов. И где бы она ни была, этот проект будет всегда на высоте. В личной жизни здесь идут только романы. Какие-то интриги. Но ничего серьезного точно не будет», - поделилась нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Ранее Тина Кароль призналась, как ее сын Вениамин реагирует на слухи о возможном романе мамы с Даном Баланом.

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