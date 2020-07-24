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Жаркое лето: Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике

Пятница 24 июля 2020 10:37
Жаркое лето: Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица наслаждается утренними заплывами в бассейне

Настя Каменских пользуется жаркой летней погодой и начинает свое утро с бодрого заплыва в бассейне - а заодно и радует поклонников горячими фото в купальнике. 33-летняя певица тщательно следит за своей фигурой и придерживается правильного питания, что несомненно дает свои результаты. Так, артистка похвасталась упругими и соблазнительными формами на свежем снимке.

На фото Настя запечатлена на фоне бассейна в слитном купальнике со змеиным принтом. Она позирует вполоборота к камере, придерживая руками волосы и пронзительно глядя в объектив.

Певица не стала наносить макияж и восхищает естественной красотой и стройной фигурой.

Жаркое лето: Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в &quot;змеином&quot; купальнике

Настя Каменских показала подтянутую фигуру в купальнике со змеиным принтом (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи к сексуальному кадру Каменских предложила фолловерам рассказать о себе.

"Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен?" - написала исполнительница.

Поклонники принялись активно комментировать снимок, рассказывая о любимых песнях Насти и восхищаясь ее красотой. Всего за пару часов пост набрал более 85 тысяч лайков.

Ранее Настя Каменских в эффектном белом платье рассказала о важном событии - певица снялась в новом шоу ко Дню Независимости Украины.

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