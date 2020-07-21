Наконец-то: Настя Каменских показала "беременных животик" на видео

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Украинскую певицу заподозрили в беременности

Настя Каменских в Instagram повторила легендарный танец из клипа к нашумевшей песне Elefante. Клип уже собрал более 87 миллионов просмотров в YouTube. Украинская артистка решила порадовать фанатов и пересняла танец, но особенно внимательные поклонники смотрели не на движения певицы, а на округлившийся животик и предположили, что знаменитость – беременна. Видео "беременной" Насти Каменских, повторяющей движения из клипа Elefante, опубликовано на ее странице в Instagram.

Как рассказала сама артистка, видео было приурочено к очередным рекордам клипа Elefante.

"Вибрации Elefante продолжают качать мир! 87 миллионов просмотров на YouTube и более 2 миллионов видео в #TikTok", - подписала опубликованный видеоролик артистка.

Однако поклонников волнует совсем не ее победы. Многие обратили внимание на то, что артистка тщательно пытается скрыть заметно округлившийся животик.

В комментариях под видео фанаты стали спорить касаемо беременности артистки, однако большинству показалось, что фигура артистки в последнее время существенно изменилась.

Только мне показалось, что Настя беременна?)

По сториз и фото давно заметила, что она округлилась! Девочку ждут, думаю!

Не тільки вам) давно вже здається) будемо раді новині).

На этом видео очень видно.

Кофту повязала, чтоб скрыть, но только так подчеркнула ).

Все будем рады такой новости.

Скриншоты комментариев

На снимках того же дня видно, что Настя Каменских старается скрывать фигуру с помощью ракурсов и одежды.

Напомним, что ранее босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой.