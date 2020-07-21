Наконец-то: Настя Каменских показала "беременных животик" на видео

Украинскую певицу заподозрили в беременности
Настя Каменских в Instagram повторила легендарный танец из клипа к нашумевшей песне Elefante. Клип уже собрал более 87 миллионов просмотров в YouTube. Украинская артистка решила порадовать фанатов и пересняла танец, но особенно внимательные поклонники смотрели не на движения певицы, а на округлившийся животик и предположили, что знаменитость – беременна. Видео "беременной" Насти Каменских, повторяющей движения из клипа Elefante, опубликовано на ее странице в Instagram.
Как рассказала сама артистка, видео было приурочено к очередным рекордам клипа Elefante.
"Вибрации Elefante продолжают качать мир! 87 миллионов просмотров на YouTube и более 2 миллионов видео в #TikTok", - подписала опубликованный видеоролик артистка.
Однако поклонников волнует совсем не ее победы. Многие обратили внимание на то, что артистка тщательно пытается скрыть заметно округлившийся животик.
В комментариях под видео фанаты стали спорить касаемо беременности артистки, однако большинству показалось, что фигура артистки в последнее время существенно изменилась.
Скриншоты комментариев
На снимках того же дня видно, что Настя Каменских старается скрывать фигуру с помощью ракурсов и одежды.
Напомним, что ранее босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой.